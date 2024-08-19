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сегодня, 11:29

Трое пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

В Стерлитамаке произошел взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода (СНХЗ). По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.

При взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в Башкирии, предварительно, пострадали три человека, - сообщила администрация города в Telegram-канале.

Власти также уточнили, что взрыв произошел в 11:26 по местному времени (9:26 по московскому времени).

"19 августа в 09:50 (мск.) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении газа по улице Уфимский тракт в городе Стерлитамак. К сожалению, имеются пострадавшие. Информация оперативная, подлежит уточнению", - рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что на заводе произошла разгерметизация воздушной линии газопровода, что привело к возгоранию сжиженного газа. В тушении принимают участие 20 человек и шесть единиц техники.

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточнил, что все трое пострадавших являются сотрудниками предприятия. По информации издания, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у одного травмы средней тяжести. По другим данным, один из раненых не работает на СНХЗ, - пишет Lenta.ru.
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