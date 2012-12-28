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В России
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17 минут назад
Россияне стали отказываться от финансовых подушек безопасности
15% респондентов сообщили, что могут прожить на свои сбережения от трех до шести месяцев, а 12% — более полугода.
По итогам опроса, у 15% россиян хватит накоплений на месяц привычного образа жизни на период от трех до шести месяцев, у 12% — на полгода и более. Люди, имеющие финансовую подушку, чаще встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), граждан с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%) и тех, кто оценивает уровень своего заработка как хороший или отличный (42%).
"Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, — семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием",— говорится в результатах опроса.
63% опрошенных россиян рассказали, что в той или иной форме ведут семейный бюджет. 82% отметили, что своевременно оплачивают счета. Ответственно планируют покупки 81% респондентов, а 75% контролируют личные финансы.
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