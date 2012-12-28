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В России
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сегодня, 10:02
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в РФ
Ранее в августе депутаты внесли законопроект, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в Россию.
"Документом предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора", — говорится в пояснительной записке к проекту.
В частности, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства России. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией, - утверждают авторы законопроекта.
"Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно", — считают депутаты.
По мнению авторов инициативы, сейчас есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в РФ вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности. Законопроектом же подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.
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