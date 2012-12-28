Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
В мире
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сегодня, 12:19
Умер французский актер Ален Делон
В заявлении говорится, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Энтони, глубоко опечалены кончиной своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.
В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43". Был лауреатом премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. Фильм «Леопард» принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».
На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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