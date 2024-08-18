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В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
Общество
Кто же такие бананы есть будет?
Общество
В августе охота перевесить мне календарь на кухне цифрами к стене
Неделя 48
Жара наступает: в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Происшествия
В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год
Общество
Читать все
Общество
297
сегодня, 12:15
1

В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год

На этих выходных наблюдается сильная магнитная буря.

Очередное нечастое явления для здешних широт сняла в селе Коренёвщино Добровского района «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова.

Такие кадры не редкость для северных регионов, а у нас заметить их можно в период сильных магнитных бурь. Как говорят астрономы, во время выбросов солнечного вещества геомагнитное поле Земли расширяется и его становится видно лучше, в том числе в южных широтах. Поэтому и до нас изредка доходит Северное сияние. В этом году его наблюдают в Липецкой области уже 6-й раз.

й2.jpg+2024-08-18-12.07.36+niz.jpg

й1.jpg+2024-08-18-12.07.36+niz.jpg
Северное сияние
магнитная буря
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Комментарии (1)

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44 минуты назад
В городе даже звезд не видно это в селе хорошо-то таким наблюдать.
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