Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Общество
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сегодня, 12:15
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В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год
На этих выходных наблюдается сильная магнитная буря.
Такие кадры не редкость для северных регионов, а у нас заметить их можно в период сильных магнитных бурь. Как говорят астрономы, во время выбросов солнечного вещества геомагнитное поле Земли расширяется и его становится видно лучше, в том числе в южных широтах. Поэтому и до нас изредка доходит Северное сияние. В этом году его наблюдают в Липецкой области уже 6-й раз.
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