Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
В мире
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32 минуты назад
Самолет упал в море во время авиашоу во Франции
Инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов. Fouga Magister использовался ВВС Франции с 1964 по 1980 год. Он упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар в районе 17:00 (18:00 по мск). Пилот воздушного судна не смог катапультироваться.
Авиашоу было организовано по случаю 80-й годовщины начала Южно-французской операции, по итогам которой юг Франции был освобожден от немецких войск.
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