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55 минут назад

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другими полезными грузами пристыковался к служебному модулю "Звезда" МКС, сообщает РИА Новости.

«Корабль взлетел с Байконура 15 августа — доставил на борт станции 2621 кг грузов», — говорится в сообщении госкорпорации.

На МКС были доставлены 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота для пополнения атмосферы, а также порядка 1 201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая еду, предметы одежды и укладки для научных экспериментов. Он привез на орбиту оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор".

Как писала в Telegram-канале ракетно-космическая корпорация "Энергия", "самый ценный груз — для эксперимента "Монитор всего неба".

Как сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовом корабле на станцию прибыли свежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук. Кроме того, «Прогресс» доставил космонавтам кофе с сахаром и без сахара.

В настоящее время на станции работает экипаж 71-й длительной экспедиции. В него входят космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
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