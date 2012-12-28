Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
В России
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55 минут назад
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
«Корабль взлетел с Байконура 15 августа — доставил на борт станции 2621 кг грузов», — говорится в сообщении госкорпорации.
На МКС были доставлены 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота для пополнения атмосферы, а также порядка 1 201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая еду, предметы одежды и укладки для научных экспериментов. Он привез на орбиту оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор".
Как писала в Telegram-канале ракетно-космическая корпорация "Энергия", "самый ценный груз — для эксперимента "Монитор всего неба".
Как сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовом корабле на станцию прибыли свежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук. Кроме того, «Прогресс» доставил космонавтам кофе с сахаром и без сахара.
В настоящее время на станции работает экипаж 71-й длительной экспедиции. В него входят космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
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