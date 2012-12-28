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51
55 минут назад

Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за продолжительной жаркой и сухой погоды, способствующей росту числа и площади пожаров, введен в Тандинском районе Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

"Постановлением администрации Тандинского района в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На территории района действует семь лесных пожаров на площади 497 га", - говорится в сообщении.

На борьбу с природными пожарами привлечены 173 человека и 25 единиц техники. Также задействован вертолет Ми-8.

Пресс-служба правительства Тувы сообщает, что, по данным на 17 августа, на землях лесного фонда республики действуют 29 лесных пожаров на общей площади 2399,10 га. Два пожара локализовано на площади 134 га в Каа-Хемском и Тандинском лесничествах.

Лесные пожары действуют на данный момент на территории Улуг-Хемского, Тоджинского, Тандинского, Чеди-Хольского, Каа-Хемского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского, Эрзинского и Кызылского районов. Одно возгорание зафиксировано на особо охраняемой природной территории заповедника Азас.

По предварительным данным, все действующие лесные пожары возникли из-за гроз.
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