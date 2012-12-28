Эксперты назвали причины роста заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние пять недель связан с «сезонностью», сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.



С тезисом экспертов Роспотребнадзора согласился главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что распространению вируса способствуют условия, складывающиеся в период эпидемического сезона острых респираторных инфекций.Также, по его словам, на рост заболеваемости COVID-19 влияет возникновение и распространение новых штаммов коронавируса.Врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков связал подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией со снижением коллективного иммунитета к вирусу.«Сейчас рост числа заражений исчисляется в процентах. Речи о подъеме в десятки раз, как это было в 2021-2022 годах, не идет. Соответственно, мы наблюдаем стандартную картину увеличения заболеваемости респираторными заболеваниями, к которым относится и COVID-19, из-за пониженного коллективного иммунитета», — пояснил он.По данным Роспотребнадзора, с 5 по 11 августа 2024 года зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 29% выше показателя за предыдущую неделю. Больше всего заражений на прошлой неделе, согласно еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу, выявлено в Москве и Санкт-Петербурге.Опрошенные «Известиями» врачи полагают, что число заражений коронавирусной инфекцией продолжит расти и осенью.