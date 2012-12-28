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сегодня, 17:58
Выдачи автокредитов обновили рекорд по итогам июля
Показатели автокредитования остаются на стабильно высоком уровне уже третий месяц подряд, следует из данных ОКБ. При этом в июле рынок показал хоть и небольшой, но рост — на 1% по сравнению с июнем.
Средний размер займов на покупку авто сократился на 2% до 1,48 млн рублей, а средний срок превышает пять лет, следует из данных ОКБ. Полная стоимость автокредитов (ПСК) составила 20,4%, но к началу августа превысила 21%.
При этом рост рынка происходит вопреки ужесточению денежно-кредитных условий в РФ. Так, с 1 июля ЦБ установил надбавки к риск-весу по автокредитам для заемщиков, у которых на обслуживание долга уходит более 50% доходов. Это значительно увеличивает нагрузку на капитал банков, поскольку им нужно создавать под такие ссуды больше резервов. То есть финансовым организациям не выгодно оформлять такие займы.
Автолюбители прекрасно понимают, что потенциальное увеличение стоимости машины из-за утильсбора влияет на ежемесячный платеж по кредиту сильнее, чем рост процентной ставки на 2-3 п.п., объяснил независимый эксперт Андрей Бархота. Отсюда и стремление сделать покупку поскорее.
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