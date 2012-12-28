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Общество
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сегодня, 15:20
Депутаты городского и областного Советов проверили ход реконструкции липецких очистных сооружений
Первый подрядчик концессионера не смог обеспечить выполнение обязательств, которые на себя взял, но, к счастью, был найден другой исполнитель работ.
Оказалось, что волновались депутаты зря. Главный инженер концессионера Александр Шачнев рассказал, что, несмотря на простои в работе «ИнноТехМаша», сдвиг в работах будет незначительным — реконструкция четвертого аэротенка, например, будет завершена осенью этого года, а не весной, как изначально предусматривалось проектом.
— Наш питерский генподрядчик выполнил монтаж двух установок газоочистки, реконструкцию третьего канала в здании решеток, частично модернизировал приемные камеры и один из четырех аэротенков. Кроме того, он приступил к реализации наиболее важного этапа — строительству цеха механического обезвоживания осадка сточных вод: обустроил котлован, залил фундаментную плиту. Однако «ИнноТехМаш» серьезно выбился из графика работ, в связи с чем мы расторгли с ним контракт в одностороннем порядке, — сообщил депутатам Александр Шачнев.
Теперь новому генподрядчику, московскому ООО «РВК.Экосервис», предстоит по возможности ускорить работы. В начале августа компания приступила к работе. Например, сейчас она прокладывает трубопровод от декантерных установок строящегося комплекса переработки осадка сточных вод и вот-вот начнет модернизировать второй из четырех аэротенков. Новому подрядчику предстоит достроить цех предварительной грубой фильтрации сточных вод, оборудовать все аэротенки новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания, что позволит более эффективно выполнять биологическую очистку. Также первый этап реконструкции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания. Концессия предусматривает строительство нового трубопровода с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Он необходим для обхода иных резервуаров, которые являются источником повторного микробиологического загрязнения, чтобы в реку попадала максимально чистая вода.
За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий, собственно, утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории станции аэрации за десятки лет ее существования. С нуля будет построен цех механического обезвоживания и комплекс утилизации и сжигания осадка. Только тогда жители поселка ЛТЗ и всего юго-западного спального района города избавятся от неприятного запаха сероводорода, который источает этот самый осадок.
В настоящий момент основным источником запаха сероводорода в Липецке остаются именно городские очистные сооружения. А ведь исторически еще одним главным источником образования сероводорода в городе был Новолипецкий комбинат. Но в этом году НЛМК полностью исключил попадание в атмосферу запаха сероводорода от своих источников, сократив тем самым общую концентрацию этого вещества в воздухе. Экологический эффект на металлургическом комбинате по сероводороду достигнут благодаря проекту реконструкции установки придоменной грануляции доменного щебня доменной печи № 6, объединению потоков улавливания коксового газа, внедрению новых методов переработки доменного щебня, не допускающих выделение сероводорода в воздух. Инвестиции НЛМК в эти проекты превысили 10 млрд рублей.
А вот Росводоканал потратит на избавление Липецка от неприятного запаха 5,5 млрд рублей. Дочка этого крупнейшего в стране частного оператора централизованных систем водоснабжения и водоотведения, компания «РВК-Липецк», отказалась от сжигания отходов станции аэрации с выбросом газов в атмосферу, как это предполагалось ранее. Причина — санкции, оставившие компанию без соответствующего итальянского оборудования. Утилизировать иловый остаток позволит отечественная технология — переработка в каталитической печи.
Депутат от Тракторного в горсовете Игорь Крутских уже заметил улучшение качества воздуха в Левобережном районе по причине того, что с промплощадки НЛМК исчез запах сероводорода. Депутат говорит, что в структуре обращений к нему избирателей жалоб на зловоние стало меньше. Игорь Крутских выразил надежду на то, что концессионер преодолел возникшие трудности и через два-три года начнет утилизировать залежи илового остатка на территории очистных сооружений. А как только эти 200 тысяч тонн исчезнут, исчезнет вовсе и неприятный запах.
— Проект реализуется в непростых условиях. Первый подрядчик концессионера не смог обеспечить выполнение обязательств, которые на себя взял. Но, к счастью, был найден другой исполнитель работ. Да, концессионер выбился из своего изначального графика, но мы надеемся, что итогом реализации масштабного проекта станет резкое снижение концентрации выбросов загрязняющих и дурнопахнущих газов в атмосферу, — резюмировал увиденное первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
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