Депутаты городского и областного Советов проверили ход реконструкции липецких очистных сооружений

Первый подрядчик концессионера не смог обеспечить выполнение обязательств, которые на себя взял, но, к счастью, был найден другой исполнитель работ.

На этой неделе в Липецке снова запахло тухлыми яйцами. Как оказалось, прошедшие ливни увлажнили иловые залежи на территории МУП «Липецкая станция аэрации», да еще и часть таких твердых отходов переработки сточных вод со станции стали вывозить на утилизацию в специализированную организацию. Но не только это обстоятельство привело сегодня на очистные сооружения депутатов Липецкого горсовета во главе со спикером Евгенией Фрай и депутатом облсовета от района Тракторного Ольгу Митрохину: парламентариев интересовал ход реконструкции станции аэрации после того, как концессионер, ООО «РВК-Липецк», отказался от услуг своего генподрядчика, петербуржской компании «ИнноТехМаш».Оказалось, что волновались депутаты зря. Главный инженер концессионера Александр Шачнев рассказал, что, несмотря на простои в работе «ИнноТехМаша», сдвиг в работах будет незначительным — реконструкция четвертого аэротенка, например, будет завершена осенью этого года, а не весной, как изначально предусматривалось проектом.— Наш питерский генподрядчик выполнил монтаж двух установок газоочистки, реконструкцию третьего канала в здании решеток, частично модернизировал приемные камеры и один из четырех аэротенков. Кроме того, он приступил к реализации наиболее важного этапа — строительству цеха механического обезвоживания осадка сточных вод: обустроил котлован, залил фундаментную плиту. Однако «ИнноТехМаш» серьезно выбился из графика работ, в связи с чем мы расторгли с ним контракт в одностороннем порядке, — сообщил депутатам Александр Шачнев.Теперь новому генподрядчику, московскому ООО «РВК.Экосервис», предстоит по возможности ускорить работы. В начале августа компания приступила к работе. Например, сейчас она прокладывает трубопровод от декантерных установок строящегося комплекса переработки осадка сточных вод и вот-вот начнет модернизировать второй из четырех аэротенков. Новому подрядчику предстоит достроить цех предварительной грубой фильтрации сточных вод, оборудовать все аэротенки новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания, что позволит более эффективно выполнять биологическую очистку. Также первый этап реконструкции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания. Концессия предусматривает строительство нового трубопровода с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Он необходим для обхода иных резервуаров, которые являются источником повторного микробиологического загрязнения, чтобы в реку попадала максимально чистая вода.За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий, собственно, утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории станции аэрации за десятки лет ее существования. С нуля будет построен цех механического обезвоживания и комплекс утилизации и сжигания осадка. Только тогда жители поселка ЛТЗ и всего юго-западного спального района города избавятся от неприятного запаха сероводорода, который источает этот самый осадок.В настоящий момент основным источником запаха сероводорода в Липецке остаются именно городские очистные сооружения. А ведь исторически еще одним главным источником образования сероводорода в городе был Новолипецкий комбинат. Но в этом году НЛМК полностью исключил попадание в атмосферу запаха сероводорода от своих источников, сократив тем самым общую концентрацию этого вещества в воздухе. Экологический эффект на металлургическом комбинате по сероводороду достигнут благодаря проекту реконструкции установки придоменной грануляции доменного щебня доменной печи № 6, объединению потоков улавливания коксового газа, внедрению новых методов переработки доменного щебня, не допускающих выделение сероводорода в воздух. Инвестиции НЛМК в эти проекты превысили 10 млрд рублей.А вот Росводоканал потратит на избавление Липецка от неприятного запаха 5,5 млрд рублей. Дочка этого крупнейшего в стране частного оператора централизованных систем водоснабжения и водоотведения, компания «РВК-Липецк», отказалась от сжигания отходов станции аэрации с выбросом газов в атмосферу, как это предполагалось ранее. Причина — санкции, оставившие компанию без соответствующего итальянского оборудования. Утилизировать иловый остаток позволит отечественная технология — переработка в каталитической печи.Депутат от Тракторного в горсовете Игорь Крутских уже заметил улучшение качества воздуха в Левобережном районе по причине того, что с промплощадки НЛМК исчез запах сероводорода. Депутат говорит, что в структуре обращений к нему избирателей жалоб на зловоние стало меньше. Игорь Крутских выразил надежду на то, что концессионер преодолел возникшие трудности и через два-три года начнет утилизировать залежи илового остатка на территории очистных сооружений. А как только эти 200 тысяч тонн исчезнут, исчезнет вовсе и неприятный запах.— Проект реализуется в непростых условиях. Первый подрядчик концессионера не смог обеспечить выполнение обязательств, которые на себя взял. Но, к счастью, был найден другой исполнитель работ. Да, концессионер выбился из своего изначального графика, но мы надеемся, что итогом реализации масштабного проекта станет резкое снижение концентрации выбросов загрязняющих и дурнопахнущих газов в атмосферу, — резюмировал увиденное первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.