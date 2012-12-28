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В России
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сегодня, 14:23

Массовые отключения электроэнергии произошли в Приморье

Авария оставила без света жителей Владивостока и Приморского края.

Подача электроснабжения уже восстановлена примерно на 60% отключенной территории Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш.

"По состоянию на 20:30 времени (13:30 мск - прим. ТАСС), у нас подключены все подстанции 220 кВт. Сейчас системным оператором ведется работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями на районах. Порядка уже 60% Приморского края - произведены подключения", - приводятся ее слова в Telegram-канале правительства региона.

В настоящее время специалисты работают над подключением линий "Российских железных дорог" для того, чтобы возобновить движение электричек.
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