До конца августа в Липецке хотят успеть отремонтировать улицы Шерстобитова, Хорошавина и бульвар Есенина

Это — последние дороги из большого контракта «Инфинити Групп».

На следующей неделе в Липецке начнут ремонт трех последних улиц по главному контракту этого года, который исполняет ООО «Инфинити Групп»: улицы Шерстобитова, внутриквартальных Шуминского и бульвара Есенина.— Надеемся, что подрядчик не подведет ни себя, ни нас, — постучали по дереву в городской администрации.К 31 августа компания «Инфинити Групп» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должна завершить ремонт 33 участков улично-дорожной сети — она взялась это сделать за 744,1 млн рублей при стартовой цене закупки в 891,2 миллиона.В этот контракт входит и улица Барашева, но сейчас ее перерыла «Квадра», которая меняет сети на месте январской коммунальной аварии, лишившей отопления и горячей воды 50 000 горожан. Как только энергетики сделают свою часть работы, на улице появится техника «Инфинити Групп».