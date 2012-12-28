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сегодня, 12:58
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До конца августа в Липецке хотят успеть отремонтировать улицы Шерстобитова, Хорошавина и бульвар Есенина

Это — последние дороги из большого контракта «Инфинити Групп».

На следующей неделе в Липецке начнут ремонт трех последних улиц по главному контракту этого года, который исполняет ООО «Инфинити Групп»: улицы Шерстобитова, внутриквартальных Шуминского и бульвара Есенина.

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улица Шерстобитова

— Надеемся, что подрядчик не подведет ни себя, ни нас, — постучали по дереву в городской администрации.

К 31 августа компания «Инфинити Групп» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должна завершить ремонт 33 участков улично-дорожной сети — она взялась это сделать за 744,1 млн рублей при стартовой цене закупки в 891,2 миллиона.

В этот контракт входит и улица Барашева, но сейчас ее перерыла «Квадра», которая меняет сети на месте январской коммунальной аварии, лишившей отопления и горячей воды 50 000 горожан. Как только энергетики сделают свою часть работы, на улице появится техника «Инфинити Групп».
ремонт дорог
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Комментарии (7)

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Сначала новые
С 24 р.
сегодня, 17:32
С таким ремонтом дворов всю администрацию города можно записывать в врагов народа приговор вышка !
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tanya_ya
сегодня, 17:28
Шерстобитова, давно ждет ремонта!!!
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24 мн
сегодня, 16:39
Заехали на 24 м-н по 3 метра около ТРЕХ домов заасфальтировали, и уехали. И дальше. Будет отчет о полном замене асфальта на 24 м-не? Кто приезжал проверять? ПОЗОР.
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Владимир
сегодня, 16:16
Улицу Шерстобитова давно пора, такую разбитую сложно найти
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Я
сегодня, 15:54
Хорошавина уже во всю ремонтируют, спасибо.
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Сселки
сегодня, 14:00
А в Сселках не хотите отремонтировать улицы?????
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:04
бракоделы эти Инфинити...
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