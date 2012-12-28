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Общество
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сегодня, 12:58
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До конца августа в Липецке хотят успеть отремонтировать улицы Шерстобитова, Хорошавина и бульвар Есенина
Это — последние дороги из большого контракта «Инфинити Групп».
улица Шерстобитова
— Надеемся, что подрядчик не подведет ни себя, ни нас, — постучали по дереву в городской администрации.
К 31 августа компания «Инфинити Групп» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должна завершить ремонт 33 участков улично-дорожной сети — она взялась это сделать за 744,1 млн рублей при стартовой цене закупки в 891,2 миллиона.
В этот контракт входит и улица Барашева, но сейчас ее перерыла «Квадра», которая меняет сети на месте январской коммунальной аварии, лишившей отопления и горячей воды 50 000 горожан. Как только энергетики сделают свою часть работы, на улице появится техника «Инфинити Групп».
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