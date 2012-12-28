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вчера, 18:51

Эксперты назвали схему обмана Ларисы Долиной популярной у мошенников

Схема, при помощи которой мошенники вынудили актрису Ларису Долину продать свою квартиру и отдать им деньги, становится всё более популярной у мошенников, рассказали «Известиям» эксперты. Часто для этого злоумышленники выходят на потенциальную жертву в мессенджерах, представляются сотрудниками банков, ФСБ или иными сотрудниками госорганов. Об этом «Известиям» рассказала юрист по гражданским и арбитражным спорам Ольга Анохина.

«С учетом ущерба, нанесенного Ларисе Долиной, мошенничество совершено в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. При этом, у Долиной есть возможность в судебном порядке оспорить сделку купли-продажи и вернуть себе недвижимость», — отметила она.

Исходя из практики, если раньше жертвами мошенников становились, в основном, пожилые люди, то сейчас это знаменитости, руководители и сотрудники крупных компаний, которых вводят в заблуждение, запугивают, просят участвовать в оперативных действиях. А с учетом новых технологий, мошенники совершают не только аудиозвонки, но и используют образы людей, общаясь по видеосвязи.

мошенничество
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