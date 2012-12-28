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вчера, 18:51
Эксперты назвали схему обмана Ларисы Долиной популярной у мошенников
«С учетом ущерба, нанесенного Ларисе Долиной, мошенничество совершено в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. При этом, у Долиной есть возможность в судебном порядке оспорить сделку купли-продажи и вернуть себе недвижимость», — отметила она.
Исходя из практики, если раньше жертвами мошенников становились, в основном, пожилые люди, то сейчас это знаменитости, руководители и сотрудники крупных компаний, которых вводят в заблуждение, запугивают, просят участвовать в оперативных действиях. А с учетом новых технологий, мошенники совершают не только аудиозвонки, но и используют образы людей, общаясь по видеосвязи.
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