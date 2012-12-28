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вчера, 18:49
В школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты
В ближайшие три месяца компании подготовят первый вариант стандарта, который могут принять уже к весне следующего года, рассчитывают в АИДТ. Именно на базе этой ассоциации разворачивается дискуссия.
Дело в том, что действующие правила, ГОСТ «Шрифты типографские. Гарнитура школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах)», сформировали и утвердили еще в 1971 году. Стандарт регулирует начертания шрифтов, их размер, линии букв и их емкость, то есть количество на один квадрат.
Документ установил, что базовые размеры шрифта в учебниках — это шестой и 10-й кегль, максимальный — 48-й. Причем количество видов начертания строго ограничено: их 16, например, «прямое нормальное светлое», «курсивное нормальное полужирное» и так далее.
Эти правила устарели, стандарт не учитывает современные подходы и форматы, добавила Антонина Цицулина. Он распространяется на учебники, детскую литературу, пионерские газеты, однако, к примеру, комиксов в нем нет. Конечно, современная полиграфия шагнула резко вперед, но книгоиздатели по-прежнему ограничены: они не могут применять современные наработки, добавила эксперт. Дело в том, что ГОСТ обязателен к исполнению, такое требование установил технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», добавила Антонина Цицулина.
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