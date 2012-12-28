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Бизнес
58
35 минут назад

Компьютерная Академия ТОП - идеально для детей от 7 до 12 лет

IT-профессии сейчас - это самые высокооплачиваемые специальности на рынке труда. Хотите, чтобы Ваш ребенок был в теме и изучал самые современные дисциплины? Конец лета-начало сентября - отличное время, чтобы начать обретать новые и полезные знания.

Компьютерная Академия ТОП предлагает прекрасную возможность для вашего ребенка освоить навыки программирования и другие полезные навыки.

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5 принципов обучения детей в Малой Компьютерной академии ТОП
  • Доступность - дети изучают даже сложные вещи на простых и понятных примерах, которая напоминает игру.
  • Применение - дети получают знания, которые можно применять в жизни и будущей профессии
  • Любопытство - мы уделяем много внимания тому, чтобы вся информация и задания были интересными для детей
  • Системность - знания приобретаются и формируются в систему с каждым месяцем и курсом обучения.
  • Обучение с помощью деятельности - знания усваиваются намного эффективнее, ребенок сразу понимание как именно сможет их применять
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 Об академии:
- 23 года на рынке
- 195 филиалов в России
- 4.8 средний рейтинг отзывов
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