Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Общество
372
сегодня, 16:35
В районе Сокола отключат холодную воду
10 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Сокола и Новолипецка – подачу холодной воды ограничат потребителям трех улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут к дому № 9/2 по улице Ушинского, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
2
1
0
Комментарии