В районе Сокола отключат холодную воду

10 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Сокола и Новолипецка – подачу холодной воды ограничат потребителям трех улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся: в районе Новолипецка — дома и здания №№ 1м, вл. 1м, 1м стр.1 по улице адмирала Макарова, в районе Сокола — в домах №№ 7, 9/2, 19, 21, 23 по улице Ушинского, № 41 по улице 40 лет Октября.Воду подвезут к дому № 9/2 по улице Ушинского, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.