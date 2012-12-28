Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
В России
33
42 минуты назад
В РФ пройдёт сборка экспериментального фотонного процессора
В России в августе начнётся сборка экспериментального образца российского фотонного процессора, обрабатывающего информацию в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров.
Процессор сможет обрабатывать информацию в сотни раз быстрее современных нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров, - рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.
"Реализация нашего проекта идет по плану, создание экспериментального образца фотонного процессора находится сейчас в стадии корпусной сборки", — отметил Скиданов. По словам профессора, специалисты уже изготовили все основные элементы экспериментального образца. Сборка будет запущена в августе, завершение испытаний запланировано на конец года.
При разработке был использован лазер диодного типа, который обладает меньшей когерентностью, что должно улучшить характеристики процессора. Создание аналоговой фотонной вычислительной системы позволит проводить анализ в сотни раз быстрее современных нейросетей.
Проект был создан в интересах реализации к 2030 году фотонной вычислительной машины класса "мегасайенс". Образец процессора разработали в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ), которая реализуется при поддержке госкорпорации "Росатом".
0
0
0
0
0
Комментарии