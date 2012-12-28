В РФ пройдёт сборка экспериментального фотонного процессора

В России в августе начнётся сборка экспериментального образца российского фотонного процессора, обрабатывающего информацию в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров.