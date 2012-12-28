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В России
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сегодня, 14:32
Врач советует отказаться от кофе с сахаром натощак
От кофе с сахаром на голодный желудок лучше отказаться.
"Не вздумайте пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом", - сказала Калошина.
Также для подержания хорошей фигуры врач порекомендовала не есть на завтрак хлопья, колечки и хрустящие шарики, в составе которых в избытке сахар и мука.
"После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре", - пояснила эксперт.
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