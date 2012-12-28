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В России
35
47 минут назад

Отток капитала из России снизился до $18 млрд за квартал

Чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) сократился во II квартале 2024-го. Об этом сказано в обзоре Высшей школы экономики (ВШЭ), который изучили «Известия».

Показатель составил $18 млрд против $28 млрд в первые три месяца года. Отток замедлился из-за того, что импорт товаров в РФ сокращается, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Кроме того, роль в снижении оттока капитала с апреля по июнь играет и сезонный фактор. Импортеры, как правило, заключают контракты и проводят закупки в конце или в начале года — а в середине спрос снижается», — добавила она.

Влияет на показатель и то, что россияне резко сократили вывод средств за границу. По данным Банка России, в июне они пополнили иностранные счета на 12 млрд рублей после 71 млрд в мае.

При этом в целом говорить об устойчивом снижении оттока пока преждевременно, полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его мнению, этот процесс под контролем и вряд
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