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В России
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57 минут назад
Штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года
Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию, выяснили «Известия».
За нарушение этих требований водителям будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое правонарушение совершено впервые, и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном деянии.
«Законопроект включен в программу осенней сессии Госдумы. С учетом положительного заключения правительства, рассчитываем, что он будет принят и новые нормы начнут действовать уже со следующего года», — рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат подчеркнул, что с момента появления в ПДД нормы опасное вождение, санкций за нее нет до сих пор.
«Этот правовой пробел необходимо устранить, так как инциденты с опасным вождением в стране происходят регулярно. Есть лихачи с машинами, оснащенными мощным двигателем, которые любят поиграть в шашечки на дороге или подрезают других водителей, провоцируя аварии и создавая угрозы жизни другим участникам дорожного движения», — отметил Ярослав Нилов.
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