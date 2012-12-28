Штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года

Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию, выяснили «Известия».

Под опасным вождением в том числе будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.За нарушение этих требований водителям будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое правонарушение совершено впервые, и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном деянии.«Законопроект включен в программу осенней сессии Госдумы. С учетом положительного заключения правительства, рассчитываем, что он будет принят и новые нормы начнут действовать уже со следующего года», — рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Депутат подчеркнул, что с момента появления в ПДД нормы опасное вождение, санкций за нее нет до сих пор.«Этот правовой пробел необходимо устранить, так как инциденты с опасным вождением в стране происходят регулярно. Есть лихачи с машинами, оснащенными мощным двигателем, которые любят поиграть в шашечки на дороге или подрезают других водителей, провоцируя аварии и создавая угрозы жизни другим участникам дорожного движения», — отметил Ярослав Нилов.