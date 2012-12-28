Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В мире
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сегодня, 13:45
Магнитная буря может продлиться три дня
В дни магнитных бурь — 10 и 11 августа 2024 года — нужно стараться сократить физическую активность, особенно если вы чувствуете себя неважно.
Ранее на сайте лаборатории сообщалось, что буря начнется после 18:00 мск 9 августа и закончится к 18:00 мск 10 августа, пик ожидается в 00:00 мск. Ее уровень оценивается как средний (G2).
Согласно обновленной информации, магнитная буря продлится до 12:00 мск 11 августа, - передает ТАСС.
Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 - самое слабое возмущение, а G5 - мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких серьезных последствий.
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