Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В России
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сегодня, 13:01
В Курскую область отправлена тяжелая техника РФ из-за атаки ВСУ
Тяжелая гусеничная техника, а также артиллерийские оружия отправлены в Курскую область, где идут бои с ВСУ.
"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС в Курской области, - передает РИА Новости.
Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.
По данным Минобороны, в боях в регионе противник уже потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.
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