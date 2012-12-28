Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко
В России
48
сегодня, 12:12
Правительство РФ выделит 220 млн рублей на помощь жителям Курской области
Правительство России выделит 220 млн рублей бюджету Курской области, чтобы деньги направили на выплату единовременной материальной помощи местным жителям.
Распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям региона, вынужденным покинуть места проживания, поддержку, предоставив первичные средства на самые срочные расходы.
Руководство региона должно будет в кратчайшие сроки предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей Курской области, вынужденно покинувших постоянное место проживания, которым осуществлены выплаты единовременной материальной помощи. Также регион должен будет оперативно установить порядок осуществления выплаты, а МЧС России проконтролирует целевое и эффективное использование выделенных региону средств.
Руководству области нужно в кратчайшие сроки предоставить Минфину согласованный с МЧС список уехавших жителей. Также регион должен оперативно установить порядок выплат, а МЧС проконтролирует использование средств. "Распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям Курской области поддержку, предоставив первичные средства на срочные расходы",— говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что эта оперативная мера – не единственная, которая будет осуществлена за счёт средств федерального бюджета.
Ранее уже было принято решение о выделении 1,8 млрд рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. В соответствии с обновляющейся информацией прорабатываются и другие меры.
С 6 августа в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС. По данным Минздрава, за три дня обстрелов были ранены 57 человек. Из приграничных регионов эвакуировано около 3 тыс. жителей, эвакуация продолжается.
0
0
0
0
0
Комментарии