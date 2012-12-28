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В России
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34 минуты назад
В Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии
В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за массовой автомобильной аварии. В результате ДТП один человек погиб, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка МКАД.
Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП с участием шести автомобилей на 53-м километре МКАД, - говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На 53-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием шести единиц транспорта. В результате дорожной аварии 1 человек погиб и 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта, внедорожник в просвет между бетонными отбойниками вылетает на встречку и почти в лоб сталкивается с другой машиной. Из-за удара последнюю отбрасывает в сторону автомобилей на соседней полосе.
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