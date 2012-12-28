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В России
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сегодня, 10:41
Президент РФ подписал закон о дополнительных выплатах инвалидам и пенсионерам от 80 лет
Выплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, или гражданам, являющимся инвалидами I группы.
Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов.
Согласно закону, прибавка устанавливается для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет, выплаты в районах Крайнего Севера будут увеличиваться на определенный коэффициент и постоянно индексироваться. Исключением станут инвалиды с детства I группы, к пенсии которых ежемесячно добавляют выплату в связи с уходом за ними.
Сейчас ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 руб. получают те, кто не работает и ухаживает за инвалидами I группы или за престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
В июне россияне старше 80 лет получили повышенную пенсию. По данным Социального фонда России, выплаты получили свыше 4,4 млн пенсионеров. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8134,88 руб., а по достижении 80 лет — 16 269,76 рублей, - передает РБК.
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