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В России
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22 минуты назад
В Красноярском крае с 2025 года мигрантам запретят работать в некоторых сферах
В частности, трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.
"Указ "Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" вступит в силу с 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается в официальном заявлении, введение запрета направлено на повышение уровня безопасности, снижение числа правонарушений, совершённых мигрантами, а также на поддержание баланса трудовых ресурсов.
"Чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ вступит в силу с 1 марта 2025 года, и после этой даты у них будет два месяца, чтобы заместить выбывающие трудовые ресурсы", - уточняют в правительстве.
По поручению Котюкова совместно с ГУ МВД России будут анализироваться другие отрасли и виды деятельности, где могут потребоваться аналогичные меры.
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