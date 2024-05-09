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В Липецке объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА
Происшествия
Призывы покидать Липецк — фейки
Происшествия
В результате ночной атаки БПЛА без света остались пять микрорайонов Липецка
Происшествия
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Происшествия
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
В Липецкой области эвакуируют одно село и три деревни
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26 минут назад
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Сегодня в Липецке: липчан приглашают на свадьбу - всех

Раскрываем главные «фишки» наступившей пятницы.

И снова дождь

Погода продолжает делать вид, что на дворе уже начало осени. Днём в Липецке – 23-25 градусов, кратковременные дожди, местами гроза.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Мамина-Сибиряка, 4; Пожарского, 1а; Тамбовской, 6; Титова, 6/5, 8; Фрунзе, 11, 15; Юношеская, 18а, 18б, 20а, 39б, 47, 47а, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 57а, 59а.

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С неудобствами в это же время столкнутся и жители частного сектора на улицах бородинской и Юношеской в домах №№ 20-42.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом без электричества останутся улицы Геологическая. Детская, Металлистов, Монтажников, Юношеская; а с 8:00 до 16:00 - 30 лет ВЛКСМ, Игнатьева, Каменный Лог, Октябрьская, площадь Петра Великого.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы 1-ю Крумскую, Бабушкина, Бардина, Богатарскую, Д.Бедного, Депутатскую, Зелегя, Индустриальную, Интернациональную, К. Булавина, Киевскую, Кочеткова, Кузнечную, Курчатова, Ленина, Лутова, Плеханова, Салтыкова-Щедрина, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площади Заводскую, Ленина-Соборную, проспект Победы, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.

Пробки

Крупные заторы на дорогах способны испортить любую пятницу. Потому не пренебрегайте «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Вдруг повезёт найти альтернативный маршрут?


Всё о свадьбах

В августе в Липецке обычно пик свадеб. А в областном Центре культуры, народного, творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня стартует трёхдневный этнокультурный проект «Свадебный карагод в семейный год».

В 10:00 в ОЦКНТ подойдут к теме по-научному и проведут конференцию «Сохранение и продвижение традиционных свадебных обрядов. Свадебная история многонациональной России. Вопрос сохранения и возвращения в среду бытования традиционных свадебных обрядов» (16+).

Но лучше один раз увидеть. Потому в 16:30 под Липецком в селе Сырском проведут реконструкцию старинного брачного обряда «Играем свадьбу «по-романовски» (6+). Посмотреть могут все желающие. Можно сказать, что сегодня весь Липецк пригласили на свадьбу!

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Спортивный праздник (0+)

А на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) в 10:00 стартует спортивный праздник «Знак ГТО — показатель здоровья нации».

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Приглашают детей и взрослых отметить активно наступающий День физкультурника. Любой желающий сможет проверить свои силы в комплексе ГТО, замерить результаты, получить персональные рекомендации, чтобы лучше подготовиться к последующей сдаче комплекса.

Писатели приглашают…

… На серьёзный разговор в Липецкую областную универсальную научную библиотеку (ул. Кузнечная, 2). В 17:00 здесь состоится круглый стол о будущем художественной литературы «Сочинительство. Время конца?» (16+)

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Фото vk.com/lib48ru

Проведёт её липецкий писатель Роман Богословский, в обсуждении примут широко известные в узких кругах местных авторов Геннадий Рязанцев-Седогин, Александр Пензенский, Женя Декина и другие. Действительно ли мы переживаем апокалипсис сочинительства или за этим концом грядёт новое начало?

Театр в библиотеке

А чуть позже – в 18:30 в ЛОУНБ покажут спектакль «Эти номера созданы для любви» (16+)

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Постановка по прозе Евгения Сулеса и стихам даны Курской (оба – Москва). Зрителей ждет диалог о любви между мужчиной и женщиной длиной в полтора часа. Будет поднят вечный вопрос – что же всё-таки такое любовь!

Вход свободный.

Под открытым небом

В 18:00 в парке Победы начнётся музыкальная программа «Вечер на летней эстраде» (0+), которую подготовили артисты Липецкой государственной филармонии.

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В 18:00 в Нижнем парке и в Быхановом саду очередные выступления местных талантов в рамках проекта «Уличный артист» (0+).

Кино

И в конце лета у нас продолжают показывать фильмы на свежем воздухе. В 20:00 на липецком Городище включат на большом экране фильм «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Фентези, семейный. Режиссёр Деннис Ботс (6+).

Энгел — застенчивая и неуклюжая девочка, которая никому не может отказать. Однажды она находит часы, которые могут исполнить любые желания и становится очень популярной в школе. Рейтинг на Кинопоиске – 7.4.

В ролях: Лиз Вергер, Мила ван Грёнгинен, Лука Орландо.


Покорми зверушек

Пятница и предстоящие выходные – отличное время, чтобы сходить в зоопарк.

Зверинец как раз накануне объявил об очередной акции «Добрый урожай», которые устраивают в Липецке с 2015 года. Липчане могут угостить обитателей овощами, фруктами и зелень. Зоопарк с благодарностью их примет. Все желающие из числа фермеров, садоводов и огородников могут принести излишки того, что выращено на огородах, и передать на корм животным: кабачки, патиссоны, тыкву, морковь, картофель, свеклу, яблоки и груши и прочие вкусности. 

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Угощения также можно свободно оставлять в специальном контейнере при входе в зоопарк. Сотрудники зоопарка распределяют корма своим питомцам согласно их рациону, в сыром или варёном виде. Вместе с принесёнными вкусняшками можно предоставить и свои контакты. Самые активные участники будут отмечены наградами.

Дорогие липчане! Пятница, лето – прекрасная пора. Впереди выходные, работы осталось немного, настроение прекрасное. Не ослабевает поток новостей и за ними нужно следить. За новости в нашем регионе уже почти два десятилетия отвечает GOROD48, который давно заслужил репутацию электронного имени Липецка. Просто заходите на сайт время от времени и крутите ленту. Всё самое главное и интересное вы всегда оперативно найдёте у нас. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
10 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Семен
15 минут назад
"фишки" мы всю ночь видели . Выспаться бы ещё сегодня
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