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В России
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8 минут назад
Порядка 80% загородных объектов строятся с использованием ипотеки
Сейчас, в условиях обновленной семейной ипотеки, воспользоваться данной программой сможет гораздо большее количество покупателей, что, по предварительным прогнозам, сделает этот формат популярнее новостроек», — добавили в «Мармакс».
Речь идет о сегментах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 20-25 млн рублей. На такую недвижимость покупатель может оформить в том числе льготную ипотеку, уточнила гендиректор компании «Kaskad Недвижимость» Татьяна Кабанова.
«В эконом-классе уже около 90% обращений приходит от людей, которые рассматривают возможность такой сделки исключительно с привлечением кредитных средств», — рассказала руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина.
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