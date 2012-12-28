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В России
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9 минут назад
Офтальмолог назвал наиболее распространенные у детей проблемы со зрением
«Каждый 456-й ребенок рождается с ним. У взрослых же чаще всего встречаются катаракта, глаукома и отслоение сетчатки», — добавил он.
Игорь Азнаурян подчеркнул, что снижение зрения — главный фактор для незамедлительного обращения к офтальмологу. По его словам, к врачу стоит обратиться, если пациент испытывает любой другой дискомфорт в глазах. Например, радужные круги перед глазами, ощущение тяжести или головные боли.
Доктор призвал при обнаружении любых из этих недомоганий не откладывать визит к врачу, так как офтальмологические заболевания коварны — немногие из них проявляются сразу. Некоторые сигнализируют о себе потерей зрения.
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