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сегодня, 17:06

По итогам онлайн-марафона НЛМК дополнительно направит на благотворительность миллион рублей

Новолипецкий металлургический комбинат дополнительно направит миллион рублей для детей - подопечных благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». Помощь окажут по итогам спортивного онлайн-марафона «Крепче стали».

По правилам забега если участникам удается побить прошлогодний рекорд - компания направляет средства на добрые дела: благоустройство, высадку деревьев, социальные акции. В этом году металлурги преодолели на 15 000 километров больше, чем в прошлом. Общий зачет составил почти 120 000 километров. Участником забега мог стать каждый сотрудник компании. Нужно было пробежать, проплыть, проехать на велосипеде или роликовых коньках любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале компании.

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На дополнительно выделенные средства благотворительный фонд «Милосердие» закупит для подопечных необходимое медицинское оборудование и поможет пройти дорогостоящую реабилитацию.

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- Участвую уже в восьмом онлайн-марафоне, ни одного не пропустила. Каждый раз стараюсь увеличивать не только дистанцию, которую преодолела, но и количество мероприятий, на которых «зарабатываю» километры для общей копилки. Я - мама четверых детей и все, что связано с помощью детям, меня трогает. Приятно осознавать, что своей обычной пробежкой или тренировкой я кому-то помогаю и делаю чью-то жизнь немного легче. Очень надеюсь, что и в будущем году мы сохраним эту тенденцию и снова увеличим общий результат, - поделилась начальник отдела по договорам снабжения НЛМК Анна Шаврина

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Онлайн-марафон НЛМК проводит восьмой год подряд. Число его участников растет ежегодно. Например, в 2023 году свой вклад в общую «благотворительную дистанцию» внесли более 2 000 сотрудников НЛМК, в этом году их стало уже 2 200.


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