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В России
92
41 минуту назад

Мошенники крадут личные данные россиян с помощью «ускорителей» YouTube

Число нелицензированных приложений, создатели которых обещают решить проблемы с быстродействием сервиса YouTube, резко выросло в Сети.

В августе резко выросло количество нелегальных приложений, которые обещают ускорение работы YouTube. Многие из таких инструментов изготовлены мошенниками и нацелены на обман людей с низкой компьютерной грамотностью, - пишут "Известия".

На форумах пользователи писали о фактах успешных заражений вирусами Remote Access Tool или Remote Access Trojan, позволяющими получить дистанционный доступ к компьютеру. По оценке компании Positive Technologies, количество подобных программ оценивается на данный момент в десятки. Эксперты не исключают роста этого числа.

"Сетевые технологии предлагают множество инструментов для обхода наложенных запретов. Среди них обычно выделяют VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor браузеры, расширения для браузеров, сайты-зеркала и альтернативные платформы, инструменты обхода DPI. Все указанные методы несут в себе риски и угрозы конфиденциальности", — рассказал руководитель отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории экспертного центра безопасности Positive Technologies Евгений Бечкало.

По его словам, используя такое ПО, злоумышленники могут анализировать данные пользователей — причем мошенники видят их в открытом виде, без шифрования, — а также встраивать рекламу в сетевой трафик. Кроме того, они могут получать полный доступ к информации в браузере (платежная, сохраненные пароли, cookies), а также к файлам на компьютере (конфиденциальные документы или личные фотографии).

В мае 2022 года Google приняла решение ликвидировать российское подразделение "Гугл", а осенью 2023 года арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Проблемы с работоспособностью YouTube в России начались весной 2024 года и, как сообщали ранее в "Ростелекоме", связаны в первую очередь с изношенностью оборудования, которое Google не обновляла уже более двух лет.
мошенники
YouTube
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