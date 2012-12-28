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В России
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36 минут назад
Президент РФ подписал закон о легализации майнинга в РФ
Согласно закону, заниматься майнингом в России смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые есть в реестре Минцифры.
После подписания главой государства документ вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
Законопроект о регулировании майнинга позволит ввести деятельность по добыче криптовалюты в легальное поле, а законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте разрешит внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
Заниматься майнингом смогут только включенные в специальный реестр российские юрлица и ИП. Физлица по-прежнему смогут заниматься майнингом, если не будут превышать установленные лимиты энергопотребления. У правительства будет возможность вводить ограничение на майнинг в отдельных регионах и территориях.
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