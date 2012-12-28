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23 минуты назад

Пилотный для страны проект по трудоустройству студентов запустят в Липецкой области

Им обеспечат карьерное сопровождение с первого курса и до окончания обучения. За это время молодые люди смогут собрать портфолио, понять, где хотят работать после выпуска, и познакомятся с потенциальным работодателем. Об этом договорились губернатор Липецкой области и Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время визита в центр молодежной карьеры.

Глава Минтруда приехал в регион накануне, чтоб познакомиться с опытом Липецкой области по развитию кадровой службы, реабилитации и поддержки старшего поколения.

Министр посетил центр молодежной карьеры — единственный в стране. Он был открыт в марте этого года. Здесь занимаются ранней профориентацией. Работают с молодёжью от 14 до 35 лет. Есть библио-кафе, коворкинг, учебные классы, конференц-залы, кабинет психолога, зал трансформер, зона цифровых сервисов. Комплекс услуг Центра включает карьерное консультирование, профориентационную диагностику, составление индивидуального плана развития карьеры, помощь в создании резюме, поиск подходящих вакансий, психологическую поддержку, тренинги и мастер-классы, встречи с талантологом, психологом, работодателями, организацию экскурсий на предприятия региона, использование методик дополненной реальности. В мероприятиях Центра приняли участие уже 6716 молодых людей, в 2025 году здесь планируют принять 36 тысяч человек.



Для молодых людей первыми в стране запустили программу по трудоустройству. Выпускников вузов и сузов подключили к цифровой платформе «Патронаж», с помощью которой помогают трудоустроиться. Вакансии уже получили 65% выпускников.

Проект региона Министр похвалил и предложил распространить его на студентов с первого курса.

«Договорились о запуске на базе нашего региона пилотного для страны проекта — с первого курса обеспечим карьерное сопровождение студентов. Поможем пройти практику, получить допобразование, познакомим с перспективными вакансиями. На всем пути будет собираться портфолио будущего специалиста, что серьезно поможет и карьерным консультантам, и работодателям, — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Посетил Министр и флагманский центр «Мои документы»  и центр занятости на площади Победы. Благодаря объединению службы занятости и МФЦ жители Липецкой области могут в одном месте получать более 400 услуг.





— Наши центры соцзащиты стали единой базой данных для получателей мер поддержки. Срок оказания услуг сократился с 30 до пяти дней. Мы обновили все центры занятости и 15 отделов МФЦ», — рассказал министру Игорь Артамонов.

С начала года в Центр для поиска работы обратились 2,6 тысячи человек, 1,8 тысячи из них были трудоустроены. Желающим помогают открыть собственное дело. С начала года сотрудники Центра помогли найти временную работу 2,5 тысячи подростков.

— Уровень безработицы в Липецкой области ниже, чем в среднем по стране. Это результат слаженной работы ваших служб занятости, органов власти, отвечающих за занятость населения и конечно же промышленного блока Липецкой области. С учетом уровня безработицы и демографической ситуации, которая складывается в стране, действительно нужно уделять особое внимание трудоустройству молодежи. Тот опыт, который вы используете в регионе, я надеюсь, можно перенять и распространить на всю Российскую Федерацию, — заявил Антон Котяков.

Побывал Министр и на первом региональном фестивале «Липецкое долголетие».









Проект «Липецкое долголетие», начавшийся в мае 2021 года, хорошо известен липчанам. Его участниками стали почти 27 тысяч человек. Они бесплатно посещают различные спортивные, и творческие занятия и пользуются системой «Патронаж», которую высоко оценил Антон Котяков.

В Быхановом саду для участников и гостей фестиваля устроили большое количество локаций по интересам, а также концерт лучших коллективов проекта «Липецкое долголетие».

— То движение, которое зародилось в Липецкой области, процветает. Я это вижу в ваших улыбках, в ваших горящих глазах. И я желаю, чтобы подвижников активного липецкого долголетия становилось все больше, — сказал Антон Котяков.

— У нас очень много планов и мероприятий, чтобы проект «Липецкое долголетие» развивался дальше, был интересен липчанам, — добавил губернатор Игорь Артамонов.

Еще одним пунктом программы стал Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Его недавно реконструировали по нацпроекту «Демография». Визитной карточкой Центра является иппотерапия, лечебная верховая езда и адаптивный конный спорт. Одно из новых направлений реабилитации в «Сосновом бору» — канистерапия (это реабилитация детей с помощью специально обученных собак).



Во всех комнатах подопечных Центра, смонтирована система «умный дом». Она включает и выключает бытовую технику и свет, вызывает медработника.
Одно из ключевых направлений работы Центра — комплексная реабилитация инвалидов и ветеранов боевых действий, в которую входят мероприятия по социальной и профессиональной реабилитации, по адаптивной физической культуре и восстановительному лечению. Реабилитацию в «Сосновом бору» прошли 23 участника СВО.

Гости пообщались с одним из них — Дмитрием, ветераном СВО. Его тут буквально поставили на ноги. После окончания лечения Дмитрий собирается устроиться на новую работу, губернатор Игорь Артамонов пообещал ему помочь с переобучением и трудоустройством.

Кстати, корпус в «Сосновом бору» не единственный новый в регионе. Сейчас строится отделение в Введенском геронтологическом центре, а в конце года планируется начать возведение ещё одного жилого корпуса в Елецком доме-интернате.

Игорь Артамонов обсудил с главой Минтруда участие Липецкой области в новом нацпроекте «Семья».

— Будем готовить несколько заявок. Рассчитываем на поддержку, которая поможет нам создавать вот такие комфортные условия для тех, кто нуждается в помощи и поддержке, — сказал губернатор.
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