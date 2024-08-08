После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Сегодня в Липецке: ГТО, лечение смехом и липчане перестают надеяться на пенсию от государства?
19-летний липчанин заметил мужчину с крупными купюрами в магазине и напал на него в подъезде
Обокравшего продуктовый магазин и столовую мужчину нашли по оставленным следам крови и отпечаткам пальцев
В России
53
сегодня, 14:46
В результате нападения ВСУ на Курскую область пострадали 9 детей
В результате нападения ВСУ на Курскую область пострадали девять детей.
По словам уполномоченного по правам ребенка, пострадали девять несовершеннолетних.
"На сегодняшний момент от рук фашистов пострадало 9 детей. Один ребенок направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - институт В.М. Рошаля, остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске", - сообщает Листопадова.
Ранее сообщалось о шести пострадавших детях, - пишет Lenta.ru.
В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. К боям подключили подразделения спецназа "Ахмат" и бойцов частной военной компании "Вагнер".
0
0
0
0
0
Комментарии