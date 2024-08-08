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В России
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сегодня, 12:57
Вокзалы в Курской области временно закрыты для пассажиров
Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псёл в Курской области временно закрыты для пассажиров.
В пресс-службе МЖД сообщили, что билеты на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов, - передает ТАСС.
"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов. "Для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала", - заключили в пресс-службе.
О закрытии железнодорожных объектов стало известно на фоне обстрелов Курской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться вглубь региона, их удалось остановить в населенном пункте Коренево, - пишет Lenta.ru.
Бои продолжаются третьи сутки. В ходе столкновений пострадали мирные жители, у большинства из них осколочные ранения.
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