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В России
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сегодня, 11:34
Врач рассказала о симптомах тихого инсульта
Тихий инсульт может проявляться в виде шума в ушах и нарушения речи.
"Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", — отметила специалист.
По ее словам, кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.
"Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", — добавила Щипицина.
То есть, по словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию, а именно МРТ головного мозга в определенном режиме. И только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.
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