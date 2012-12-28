Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В одной из липецких колоний выявили и обезвредили экстремистскую ячейку
Происшествия
Новому собственнику дома за месяц насчитали за электроэнергию более 200 тысяч рублей
Общество
Дрифтер с левыми номерами крутил пятаки на площади Космонавтов
Общество
В Липецке на ремонте дорог замечены африканцы
Общество
Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди и грозы
Погода в Липецке
Сообщение от имени губернатора о холере и эвакуации — фейк
Общество
После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Общество
«Металлург» подписал одного из самых юных игроков в истории клуба
Спорт
Избавляясь от лишая, липчанка сожгла руку мазями
Происшествия
На Осеннем проезде дерево рухнуло на «Ладу»
Происшествия
Читать все
В Липецкой области увеличены единовременные выплаты участникам СВО
Общество
Деньги на ветер: мэрия готова заплатить 1,7 млн рублей за паспортизацию трех улиц
Общество
Осужденный потребовал с колонии два миллиона рублей за морально-нравственные страдания
Общество
Из квартиры на проспекте Победы вызволили летучую мышь
Общество
В Долгоруковском районе поймали браконьеров с сетями
Происшествия
У арбитражного суда столкнулись «Пежо» и «ВАЗ»: пострадали два человека
Происшествия
Утилизация подводной лодки «Липецк» откладывается до закладки ее новой версии
Общество
Исполнительный директор взыскал с работодателя больше 316 тысяч рублей: ему с октября прошлого года не платили зарплату
Общество
Работникам НЛМК вручили государственные награды
НЛМК Live
Кровля сгорела у жилого дома в Усманском районе
Происшествия
Читать все
В России
43
сегодня, 11:34

Врач рассказала о симптомах тихого инсульта

Тихий инсульт может проявляться в виде шума в ушах и нарушения речи.

Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, - рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

"Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", — отметила специалист.

По ее словам, кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.

"Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", — добавила Щипицина.

То есть, по словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию, а именно МРТ головного мозга в определенном режиме. И только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.
здоровье
инсульт
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru