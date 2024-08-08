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В мире
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сегодня, 10:46
Массовые беспорядки в Британии усилили антимиграционные настроения жителей страны
Массовые беспорядки в Великобритании способствовали усилению антимиграционных настроений среди населения.
"Опрос дает намеки на то, что беспорядки усилили значимость антимиграционных взглядов в Великобритании. Две трети респондентов заявили, что "иммиграционная политика последних лет" была отчасти причиной беспорядков", - пишет издание со ссылкой на опрос YouGov.
Кроме того, опрос показывает, что любые протесты не поддерживаются британской общественностью: 85% опрошенных выступили против беспорядков, а также насилия на них.
29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей, в то время, как они занимались танцами под песни популярной американской певицы Тейлор Свифт. После этого начались массовые беспорядки по всей стране, так как в сети появились фейки о том, что преступник был мусульманином.
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