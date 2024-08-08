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В России
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30 минут назад
Врио губернатора Курской области сообщил, что военкора Поддубного отправили в Москву для лечения
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Накануне вечером ряд Telegram-каналов сообщили о смерти военкора.
После того, как состояние военкора стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, - говорится в сообщении.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала, - передает РИА Новости.
В ВГТРК раскрыли состояние Поддубного и подчеркнули, что в курской больнице военкору провели все необходимые исследования, - пишет Lenta.ru.
"Назначен курс лечения", — отмечается в публикации. До этого сообщалось, что в реанимации ему проведут телемедицинские консультации.
Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое.
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