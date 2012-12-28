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В России
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сегодня, 17:31
Определена дата начала суда над экс-замминистра сельского хозяйства России
Пост замминистра сельского хозяйства России Бажанов занимал в 2009-2010 годах. Но уже в 2013 году стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд рублей у АО «Росагролизинг». Эти деньги государственная лизинговая компания выдала структурам холдинга «Маслопродукт» на закупку оборудования для производства подсолнечного масла. Однако, считают следователи, вместо модернизации производственного процесса Бажанов вместе с сотрудниками холдинга вывел эти средства через подконтрольные компании.
По мнению следствия, по такой же схеме пропали еще 10 млрд руб. кредитов, которые Россельхозбанк и еще два банка выдали «Маслопродукту» на покупку сырья.
В апреле 2013 года Алексея Бажанова арестовали. Он провел в СИЗО несколько месяцев, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Однако чиновник уехал из России в Великобританию и был объявлен в международный розыск.
Правоохранительные органы попытались вернуть беглеца на родину, но в ноябре 2020 года Великобритания отказалась экстрадировать Бажанова в Россию.
Согласно данным Тверского суда, Алексея Баженова будут судить по трем статьям: мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы и легализация средств, полученных преступным путем.
Бывшему замминистра по совокупности статей может грозить до 15 лет колонии, считают юристы. Ранее реальные сроки по этому делу получили два других бывших топ-менеджера «Маслопродукта» Денис Курилов и Сергей Цветков. Они полностью признали вину, их дела рассматривались в особом порядке. В итоге оба фигуранта получили по три года колонии общего режима и уже успели выйти на свободу.
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