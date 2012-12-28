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сегодня, 17:31

Определена дата начала суда над экс-замминистра сельского хозяйства России

Тверской суд Москвы определил дату начала уголовного процесса по делу бывшего замминистра сельского хозяйства РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. Первое заседание состоится 17 сентября. Его будут судить по обвинению в хищении кредитов более чем на 11 млрд рублей у лизинговых компаний и банков, и в легализации этих денег, сообщают «Известия».

Пост замминистра сельского хозяйства России Бажанов занимал в 2009-2010 годах. Но уже в 2013 году стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд рублей у АО «Росагролизинг». Эти деньги государственная лизинговая компания выдала структурам холдинга «Маслопродукт» на закупку оборудования для производства подсолнечного масла. Однако, считают следователи, вместо модернизации производственного процесса Бажанов вместе с сотрудниками холдинга вывел эти средства через подконтрольные компании.

По мнению следствия, по такой же схеме пропали еще 10 млрд руб. кредитов, которые Россельхозбанк и еще два банка выдали «Маслопродукту» на покупку сырья.

В апреле 2013 года Алексея Бажанова арестовали. Он провел в СИЗО несколько месяцев, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Однако чиновник уехал из России в Великобританию и был объявлен в международный розыск. 

Правоохранительные органы попытались вернуть беглеца на родину, но в ноябре 2020 года Великобритания отказалась экстрадировать Бажанова в Россию.

Согласно данным Тверского суда, Алексея Баженова будут судить по трем статьям: мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы и легализация средств, полученных преступным путем.

Бывшему замминистра по совокупности статей может грозить до 15 лет колонии, считают юристы. Ранее реальные сроки по этому делу получили два других бывших топ-менеджера «Маслопродукта» Денис Курилов и Сергей Цветков. Они полностью признали вину, их дела рассматривались в особом порядке. В итоге оба фигуранта получили по три года колонии общего режима и уже успели выйти на свободу.
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