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сегодня, 17:29
Рекрутинговые сервисы сообщили о повышенном спросе на инженеров
Инженеры в августе 2024 года входят в тройку наиболее востребованных позиций в производстве и строительстве, рассказали «Известиям» в сервисе по поиску работы SuperJob.Чаще всего, по их данным, ищут инженеров-технологов, инженеров-энергетиков, инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков.
Спрос работодателей на главных инженеров проектов, инженеров по качеству, инженеров-энергетиков, инженеров пусконаладочных работ, инженеров по эксплуатации, инженеров-конструкторов был вдвое выше предложения соискателей.
За год, по данным SuperJob, темп прироста средней рыночной заработной платы инженеров составил 8-17%. По подсчетам hh.ru, DevOps-инженерам предлагают в среднем 250 тыс. рублей, главным инженерам проектов в среднем 132 тыс. рублей, инженерам пусконаладочных работ — 105 тыс., а инженерам-сметчикам — 102 тыс. рублей.
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