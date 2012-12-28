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сегодня, 17:29

Рекрутинговые сервисы сообщили о повышенном спросе на инженеров

Инженеры в августе 2024 года входят в тройку наиболее востребованных позиций в производстве и строительстве, рассказали «Известиям» в сервисе по поиску работы SuperJob.Чаще всего, по их данным, ищут инженеров-технологов, инженеров-энергетиков, инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков.

По данным hh.ru, за первые шесть месяцев 2024 года число вакансий инженеров-электронщиков, инженеров-сметчиков, инженеров по охране труда и технике безопасности и инженеров-экологов втрое превышало количество активных резюме.

Спрос работодателей на главных инженеров проектов, инженеров по качеству, инженеров-энергетиков, инженеров пусконаладочных работ, инженеров по эксплуатации, инженеров-конструкторов был вдвое выше предложения соискателей.

За год, по данным SuperJob, темп прироста средней рыночной заработной платы инженеров составил 8-17%. По подсчетам hh.ru, DevOps-инженерам предлагают в среднем 250 тыс. рублей, главным инженерам проектов в среднем 132 тыс. рублей, инженерам пусконаладочных работ — 105 тыс., а инженерам-сметчикам — 102 тыс. рублей.

рынок труда
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