Рекрутинговые сервисы сообщили о повышенном спросе на инженеров

Инженеры в августе 2024 года входят в тройку наиболее востребованных позиций в производстве и строительстве, рассказали «Известиям» в сервисе по поиску работы SuperJob.Чаще всего, по их данным, ищут инженеров-технологов, инженеров-энергетиков, инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков.

