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30 минут назад

В Германии двое погибли при обрушении одного из этажей отеля

Обрушились опоры одного из этажей здания. На данный момент под обломками находятся около восьми человек

Два человека погибли, еще несколько остаются под завалами после частичного обрушения отеля на западе Германии. - передает ТАСС со ссылкой на полицию города Трир.

Инцидент произошел в ночь на 7 августа в населенном пункте Крёф федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который находится в 50 км к северо-востоку от Трира. По данным полиции, обрушились опоры одного из этажей здания. В момент ЧП в отеле находились 14 человек, 5 из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.

Два человека погибли. Как отметил инспектор пожарной охраны и гражданской защиты округа Бернкастель-Виттлих Йорг Тойш, это женщина и мужчина. Еще трое, по его словам, все еще находятся под завалами. Вероятно, они получили серьезные травмы. Ранее сотрудникам экстренных служб удалось спасти четырех человек, в том числе двухлетнего ребенка и мать.

Из соседних зданий эвакуирован 31 человек. Угроза дальнейшего обрушения осложняет спасательные работы. На месте находятся около 250 сотрудников полиции, пожарной и спасательной служб, а также медики.

Прокуратура Трира начала расследование по факту наступления смерти. "Так всегда происходит, когда люди умирают неестественной смертью", - пояснил старший прокурор Петер Фритцен. Цель состоит в том, чтобы выяснить причину смертей и проверить, есть ли какие-либо признаки внешнего воздействия. Производство пока не направлено против конкретного лица и не связано с конкретным преступлением.
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Германия
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