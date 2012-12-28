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В мире
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30 минут назад
В Германии двое погибли при обрушении одного из этажей отеля
Обрушились опоры одного из этажей здания. На данный момент под обломками находятся около восьми человек
Инцидент произошел в ночь на 7 августа в населенном пункте Крёф федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который находится в 50 км к северо-востоку от Трира. По данным полиции, обрушились опоры одного из этажей здания. В момент ЧП в отеле находились 14 человек, 5 из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.
Два человека погибли. Как отметил инспектор пожарной охраны и гражданской защиты округа Бернкастель-Виттлих Йорг Тойш, это женщина и мужчина. Еще трое, по его словам, все еще находятся под завалами. Вероятно, они получили серьезные травмы. Ранее сотрудникам экстренных служб удалось спасти четырех человек, в том числе двухлетнего ребенка и мать.
Из соседних зданий эвакуирован 31 человек. Угроза дальнейшего обрушения осложняет спасательные работы. На месте находятся около 250 сотрудников полиции, пожарной и спасательной служб, а также медики.
Прокуратура Трира начала расследование по факту наступления смерти. "Так всегда происходит, когда люди умирают неестественной смертью", - пояснил старший прокурор Петер Фритцен. Цель состоит в том, чтобы выяснить причину смертей и проверить, есть ли какие-либо признаки внешнего воздействия. Производство пока не направлено против конкретного лица и не связано с конкретным преступлением.
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