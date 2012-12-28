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24 минуты назад

Всё лучшее – детям! Летний финал в «Скорняково-Архангельское».

31 августа усадьба «Скорняково-Архангельское» закрывает сезон ярких летних событий фестивалем «Дети.Воздух.Счастье».

Дети. Маленьких детей ждет зона сказки, где будет анимация, мастер-классы, спектакль, выступление музыкальных и танцевальных коллективов.

Для детей постарше будут квесты, мастер-классы, множество спортивных секций – футбол, баскетбол, восточные единоборства, танцы, можно будет не только посмотреть, но и попробовать себя.

Для подростков - пространство Кореи, где будут петь и танцевать в стиле k-pop, аниме, косплей, где можно будет посмотреть, послушать, купить, поучаствовать и даже примерить на себя понравившийся образ. В прошлом году было много персонажей в образах из «Genshin Impact», кроме того Чжун Ли, Сёгун Райдэн, пиратка Бей Доу, принцесса Мононоке и многие другие, посмотрим, кто к нам заедет в этом году.

Воздух. Мы имеем в виду не только чистый воздух усадьбы, в этот день небо станет по-настоящему ярким – сначала его раскрасят участники битвы красками холи и пенной дискотеки, а затем, если позволит погода, в воздух взмоют воздушные шары.*

Счастье. Яркие краски, счастливый смех, прекрасная природа, чего еще не хватает для счастья? Только музыки и поэзии. В этот день на фестивале для вас споют эмоциональная Евгения Онегина и зажигательные Братья Грим, а стихи прочитает трогательная Анна Егоян.

Это будет яркое завершение лета, подарите праздник себе и своим детям, приезжайте за красотой и вдохновением 31 августа в усадьбу «Скорняково-Архангельское».

1/8

Информационный партнёр фестиваля – коммуникативное агентство «Прайд Медиа» - хорошая компания для вашего бизнеса. Профессионалы, которым без колебаний можно доверить даже самую сложную задачу.

*Подъемы на шарах, битва красками Холли, пенная дискотека в случае благоприятных погодных условий.

Билеты можно приобрести на сайте https://usadba-nadonu.ru/

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Фото и видео предоставлены ООО «Бальмонт»

Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ООО «Прайд Медиа»

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