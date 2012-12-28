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сегодня, 16:08
Водитель столкнувшегося с поездом в Волгоградской области грузовика умер в больнице
Водитель грузового автомобиля "КамАЗ", столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, умер.
"Мужчина, 44 года, из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - сказали в комитете. Ранее в оперативных службах региона уточняли, что в реанимации в тяжелом состоянии находится 44-летний водитель "Камаза".
В ведомстве уточнили, что в больницах Волгоградской области остаются трое пострадавших в возрасте от 31 до 54 лет, они в состоянии средней степени тяжести.
29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково столкнулись "КАМАЗ" и пассажирский поезд Казань — Адлер. В результате девять вагонов сошли с рельсов, семь опрокинулись. В поезде находились более 800 человек, из них пострадали около 140 человек, 30 госпитализировали, в том числе 15 детей, - сообщало МЧС РФ.
Сообщается, что все это время 44-летний водитель оставался в тяжелом состоянии.
В больницах Волгоградской области на данный момент лежат трое пострадавших в возрасте от 31 до 54 лет в состоянии средней степени тяжести, - передает РБК.
По данным РЖД, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед близко идущим поездом, который шел со скоростью 65 км/ч. Он решил не ждать, пока пройдет состав и проскочить на красный сигнал светофора. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.
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