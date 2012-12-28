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В России
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сегодня, 15:17

Цены на отдых в РФ за год выросли на 14%

Стоимость отдыха в России в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом из-за роста спроса.

Стоимость отдыха в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, власти занимаются решением этой проблемы, - заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Из-за активного растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году у нас выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда", - отметил Решетников.

В июле Росстат сообщал, что стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла более, чем на треть. В свою очередь стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,3%, с двумя звездами - на 12,5%, с тремя звездами - на 13,2%, в санаториях - на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 19,6%, - передает РИА Новости.
отдых
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