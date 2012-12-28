Новому собственнику дома за месяц насчитали за электроэнергию более 200 тысяч рублей

Но суд отказал энергетикам во взыскании 218 тысяч рублей.

Липецкий областной суд признал законным отказ суда первой инстанции во взыскании с грязинца 218 тысяч рублей в качестве оплаты за электроэнергию.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, c иском в суд обратилась ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», потребовав взыскания с собственника дома в Грязях более 200 тысяч рублей задолженности за электроэнергию, потребленную в марте 2023 года. При этом хозяином дома мужчина стал только в феврале.Новый хозяин дома иск не признал. Ведь от прежнего собственника он получил справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги. Сразу после покупки дома он обратился в ЛЭСК с заявлением о заключении договора энергоснабжения и переоформлении лицевого счета, предоставив при этом показания счетчика, которые были сфотографированы и направлены в ресурсоснабжающую компанию.С момента покупки дома в нем никто не живет, так как он требует ремонта и находится в непригодном состоянии. Поэтому в течение месяца он никак не мог потребить свыше 65 тысяч кВт электроэнергии. Реально потребленный объем составил 1 кВт, что подтверждается показаниями счетчика.Ранее Добринский районный суд установил, что справка об отсутствии задолженности у прежнего собственника дома была выдана ЛЭСК на основании показаний, которые она сообщила. При этом в течение долгого времени потребитель не передавала текущие показания счетчика, а плата начислялась ей по нормативам, реальные показания счетчика никто не проверял. Разница между переданными прежним собственником показаниями, и цифрами, зафиксированными новым владельцем дома при заключении договора с ЛЭСК, составила более 65 тысяч кВт электроэнергии. Счет за нее энергетики направили новому владельцу.«Профессиональные участники отношений по энергоснабжению не вправе возлагать на абонентов неблагоприятные последствия собственного бездействия, в том числе связанного с соблюдением установленного действующим законодательством порядка ввода прибора учета в эксплуатацию, его опломбирования и последующей регулярной проверки», – говорится в апелляционном определении Липецкого областного суда.