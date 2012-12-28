Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Для Липецка и района введен красный уровень опасности
Происшествия
Красный уровень опасности в Липецке и районе отменен
Происшествия
Приехавший устранять порыв в подвале слесарь обварился кипятком: мужчина в реанимации
Общество
Водитель въехавшей в бассейн «Шкоды» задержан
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Общество
Липецкая вечЁрка: кража Ириски, аттракционы в Нижнем парке и кому грозит отключение газа
Общество
Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
Общество
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали четыре человека
Общество
65-летний мужчина погиб в горящем доме
Происшествия
Читать все
В Липецке на ремонте дорог замечены африканцы
Общество
По улице Липовской четвертый день течет вода
Общество
После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Общество
На Осеннем проезде дерево рухнуло на «Ладу»
Происшествия
Управляющую компанию «Привокзальная» оштрафовали на 250 тысяч рублей
Общество
Дрифтер с левыми номерами крутил пятаки на площади Космонавтов
Общество
Избавляясь от лишая, липчанка сожгла руку мазями
Происшествия
У 45-летней женщины изъяли немаркированных сигарет на 1169766 рублей
Происшествия
22-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» миллион рублей
Происшествия
Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди и грозы
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1496
сегодня, 14:50
5

Новому собственнику дома за месяц насчитали за электроэнергию более 200 тысяч рублей

Но суд отказал энергетикам во взыскании 218 тысяч рублей.

Липецкий областной суд признал законным отказ суда первой инстанции во взыскании с грязинца 218 тысяч рублей в качестве оплаты за электроэнергию.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, c иском в суд обратилась ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», потребовав взыскания с собственника дома в Грязях более 200 тысяч рублей задолженности за электроэнергию, потребленную в марте 2023 года. При этом хозяином дома мужчина стал только в феврале.

Новый хозяин дома иск не признал. Ведь от прежнего собственника он получил справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги. Сразу после покупки дома он обратился в ЛЭСК с заявлением о заключении договора энергоснабжения и переоформлении лицевого счета, предоставив при этом показания счетчика, которые были сфотографированы и направлены в ресурсоснабжающую компанию.

С момента покупки дома в нем никто не живет, так как он требует ремонта и находится в непригодном состоянии. Поэтому в течение месяца он никак не мог потребить свыше 65 тысяч кВт электроэнергии. Реально потребленный объем составил 1 кВт, что подтверждается показаниями счетчика.

Ранее Добринский районный суд установил, что справка об отсутствии задолженности у прежнего собственника дома была выдана ЛЭСК на основании показаний, которые она сообщила. При этом в течение долгого времени потребитель не передавала текущие показания счетчика, а плата начислялась ей по нормативам, реальные показания счетчика никто не проверял. Разница между переданными прежним собственником показаниями, и цифрами, зафиксированными новым владельцем дома при заключении договора с ЛЭСК, составила более 65 тысяч кВт электроэнергии. Счет за нее энергетики направили новому владельцу.

«Профессиональные участники отношений по энергоснабжению не вправе возлагать на абонентов неблагоприятные последствия собственного бездействия, в том числе связанного с соблюдением установленного действующим законодательством порядка ввода прибора учета в эксплуатацию, его опломбирования и последующей регулярной проверки», – говорится в апелляционном определении Липецкого областного суда.
ЖКХ
0
1
0
14
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вот вопрос
18 минут назад
25 ватт в секунду, а счётчик не взлетит от такой скорости вращения?
Ответить
Позитив
сегодня, 16:00
Самое интересное то, что ЛЭСК даже не задумался, откуда такое энергопотребление может возникнуть за 1 месяц?! И сразу в суд, офигеть!!!
Ответить
Ну
сегодня, 16:20
Умопомрачение. Главное взять. Как роботы.
Ответить
zzloyzz
сегодня, 15:35
Это на чём надо майтить, чтоб такой счет выставили?
Ответить
zzloyzz
сегодня, 15:23
Это на чём надо майтить, чтоб такой счет выставили?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru