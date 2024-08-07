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В России
39
50 минут назад

Обед в российских кафе подорожал на 11% за год

В перечень продукции, на которую измерялись цены, вошли суп, горячее с гарниром и салат.

Согласно данным аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", средний чек на популярные блюда в российских кафе и ресторанах в июне-июле увеличился с 9% до 11% по сравнению с предыдущим годом, - пишут "Ведомости".

В период исследования цены измерялись на супы, горячие блюда с гарниром и салаты.

Уточняется, что в среднем россияне тратили этим летом на супы 318 рублей за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 рублей (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 рублей (+9%).

По данным "Чек индекса", продажи супов и салатов в натуральном выражении (порции) увеличились на 12%, а горячих блюд с гарниром — на 15%, однако точных количественных показателей компания не раскрывает.

Участники рынка общественного питания подтвердили динамику роста цен на готовые блюда за последний год.
экономика
цены
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