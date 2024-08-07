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В России
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50 минут назад
Обед в российских кафе подорожал на 11% за год
В перечень продукции, на которую измерялись цены, вошли суп, горячее с гарниром и салат.
В период исследования цены измерялись на супы, горячие блюда с гарниром и салаты.
Уточняется, что в среднем россияне тратили этим летом на супы 318 рублей за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 рублей (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 рублей (+9%).
По данным "Чек индекса", продажи супов и салатов в натуральном выражении (порции) увеличились на 12%, а горячих блюд с гарниром — на 15%, однако точных количественных показателей компания не раскрывает.
Участники рынка общественного питания подтвердили динамику роста цен на готовые блюда за последний год.
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