Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
В России
19
сегодня, 11:30
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
Двумя заболевшими оказались жители Волгограда, ещё один приехал из Астраханской области.
Уточняется, что два случая зарегистрировано среди жителей Волгограда, один - завозной из Астраханской области.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 14 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, три – в Рязанской области и четыре – в Астраханской.
"По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано (в Волгоградской области – ред.) три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень", - говорится в сообщении управления.
По данным ведомства, человек может заразиться лихорадкой при укусе комаров.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
Впервые вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила выделили из крови больной жительницы провинции Западного Нила в Уганде. В дальнейшем вспышки этого заболевания были описаны в большом количестве стран по всему миру.
0
0
0
0
0
Комментарии