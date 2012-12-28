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сегодня, 10:47
В Белгородской области многоквартирные дома атаковали дроны ВСУ
Часть жителей города Шебекино и несколько сел Шебекинского округа Белгородской области остались без электричества.
Двумя дронами атакован многоквартирный дом. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир, - говорится в сообщении.
Были выявлены повреждения в двух многоквартирных домах — выбиты окна, посечены фасады и балконные плиты. Также осколками повреждены один коммерческий объект и три легковых автомобиля.
Поступила информация о повреждениях в селе Новая Таволжанка. В одном частном доме посечена кровля и выбиты окна.
Кроме того, в Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света - часть города Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное.
Аварийные службы продолжают работы. Электроснабжение восстановлено в сёлах Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково и Ржевка. Без света пока частично город Шебекино, а также сёла Чураево и Крапивное.
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