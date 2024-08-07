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сегодня, 10:00

В Воронеже обломки беспилотника упали на жилой дом

Жители Берёзовой Рощи, где дрон повредил многоэтажку, обнаружили маленькие железные шарики, разбросанные рядом с местом происшествия.

Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, - сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Один беспилотник при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, - написал он в своем Телеграм-канале.

Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По данным Shot, атаковавшие российский регион беспилотники были начинены поражающими элементами. Местные жители обнаружили маленькие железные шарики, которые были разбросаны рядом с местом происшествия, - пишет Lenta.ru.

Губернатор попросил местных жителей не трогать обломки дронов — при их обнаружении следует обращаться по номеру 112.
беспилотники
атака
Воронеж
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