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сегодня, 10:00
В Воронеже обломки беспилотника упали на жилой дом
Жители Берёзовой Рощи, где дрон повредил многоэтажку, обнаружили маленькие железные шарики, разбросанные рядом с местом происшествия.
Один беспилотник при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, - написал он в своем Телеграм-канале.
Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
По данным Shot, атаковавшие российский регион беспилотники были начинены поражающими элементами. Местные жители обнаружили маленькие железные шарики, которые были разбросаны рядом с местом происшествия, - пишет Lenta.ru.
Губернатор попросил местных жителей не трогать обломки дронов — при их обнаружении следует обращаться по номеру 112.
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